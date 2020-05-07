Игрок сборной Алжира извинился за публичную мастурбацию – ему грозит тюремное заключение

Полузащитник Фарид Эль-Мелали, выступающий за французский Анже, заявил, что сожалеет о своей несдержанности.,

Напомним, на днях французская полиция задержала 23-летнего алжирца. В день подписания нового контракта с Анже он мастурбировал во дворе собственного дома, подглядывая за соседкой. Это уже второй случай эксгибиционизма в исполнении Эль-Мелали – летом дело рассмотрит суд, а футболисту Анже грозит год тюремного заключения и штраф в размере 15 тысяч евро.

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"Последние несколько дней были тяжелыми для меня – как психологически, так и физически. Трудно справиться с критикой и осуждением. Я понимаю, что люди, которые узнали об этом, не могут терпеть такого поведения.

Я хочу попросить прощения у семьи, друзей, фанатов Анже, а также моих товарищей алжирцев. Все, что случилось, повлияло на меня, но оно сделало меня сильнее и помогло осознать те ценности и принципы, которых я должен придерживаться. Спасибо всем, кто поддержал в это трудное время", – написал Эль-Мелали в Instagram.

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