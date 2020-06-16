Игрок Миная сделал оригинальное обещание накануне матча с Динамо

Защитник Миная Максим Жичиков рассказал о подготовке команды к полуфинального матча Кубка Украины против киевского Динамо.

"Конечно, то, что киевляне провели уже три игры в чемпионате Украины – это явный плюс в их пользу. Они почувствовали ритм игры и включились в процесс сполна. Тренировка – это одно, а матчи – совсем другое. К счастью, мы тоже могли играть товарищеские матчи, и без игровой практики последние недели не обошлись. Думаю, мы тоже почувствовали, и вспомнили, что такое игра и футбол, а не только тренировочный процесс. Скажем так, мы ощутили вкус этого ритма.

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Командная игра, в первую очередь. Каждый из футболистов должен биться друг за друга на поле. Нужно вполне выполнить тренерские установки, действовать правильно с таким соперником и не выключаться из игры ни на минуту, как бы трудно не было. Если мы будем единым целым, то, думаю, сможет достичь положительного результата.

Раздает ли Кобин пинков накануне встречи с Динамо? Нет-нет, каких-то сильных пинков нет. Спокойно готовимся к предстоящей игре, в обычном режиме. Васильевич много объясняет, отмечается разные моменты, как лучше сыграть против Динамо. Отмечает, что ключевое – не боятся играть в футбол. Сейчас мы очень много разбираем соперника. Все мысли у команды и тренера только о Кубке и о том, как сыграть против киевлян.

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Васильевич, как никто другой, хорошо знает, как успешно играть против киевского клуба. Все свои идеи и знания он максимально пытается погрузить и в наши головы. Постараемся дать бой сопернику. Если обыграем Динамо, то, обещаю, сделаю особое татуировки, посвященное этой победе", – рассказал Жичиков в интервью Footboom.

Напомним, матч полуфинала Кубка Украины Минай – Динамо состоится 17 июня, начало в 14:00.

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