Минай – Динамо: Шапаренко назвал важный козырь киевлян

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко поделился ожиданиями от предстоящего поединка в рамках 1/2 Кубка Украины против Миная.

"Тщательно я не следил за Минаем, не смотрел их игры. Только отслеживал результаты. То есть, наблюдал не более, чем за другими командами. А то, что нам нужно, покажет на теории тренерский штаб.

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Мы провели уже три официальных матча после карантина. Считаю, что за эти игры команда уже набрала игровой тонус, и в хорошей форме подходит к матчу с проходят. Где-то это преимущество, конечно, есть. У нас физические и игровые кондиции должны быть лучше. Однако Минай готовился к матчу с нами, наверное, больше месяца. Думаю, какие-то свои заготовки в них будут.

Безусловно, Кубок Украины для нас очень важен. И мы отдадим все силы, чтобы завоевать этот трофей", – поделился Шапаренко в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, матч полуфинала Кубка Украины Минай – Динамо состоится 17 июня, начало в 14:00.

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