Гравець Миная зробив оригінальну обіцянку напередодні матчу з Динамо

Захисник Миная Максим Жичиков розповів про підготовку команди до півфінального матчу Кубка України проти київського Динамо.

"Звичайно, те, що кияни провели вже три гри в чемпіонаті України – це явний плюс на їхню користь. Вони відчули ритм гри і включилися в процес сповна. Тренування – це одне, а матчі – зовсім інше. На щастя, ми теж могли грати товариські матчі і без ігрової практики останні тижні не обійшлися. Думаю, ми теж відчули, і згадали, що таке гра і футбол, а не лише тренувальний процес. Скажімо так, ми відчули присмак цього ритму.

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Командна гра, в першу чергу. Кожен з футболістів повинен битися один за одного на полі. Потрібно сповна виконати тренерські установки, діяти правильно з таким суперником і не вимикатися з гри ні на мить, як би важко не було. Якщо ми будемо єдиним цілим, то, думаю, зможе досягнути позитивного результату.

Чи роздає Кобін копняків напередодні зустрічі з Динамо? Ні-ні, якихось сильних копняків немає. Спокійно готуємося до майбутньої гри, в звичному режимі. Васильович багато пояснює, відзначається різні моменти, як краще зіграти проти Динамо. Зазначає, що ключове – не бояться грати в футбол. Зараз ми дуже багато розбираємо суперника. Всі думки у команди і тренера тільки про Кубок і про те, як зіграти проти киян.

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Васильович, як ніхто інший, добре знає, як успішно грати проти київського клубу. Всі свої ідеї і знання він максимально намагається занурити і в наші голови. Постараємося дати бій суперникові. Якщо обіграємо Динамо, то, обіцяю, зроблю особливе татуювання, присвячене цій перемозі", – розповів Жичиков в інтерв'ю Footboom.

Нагадаємо, матч півфіналу Кубка України Минай – Динамо відбудеться 17 червня, початок о 14:00.

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