Игроки Лестера закрыты на карантин из-за подозрения на наличие коронавируса

Эпидемия коронавируса уже досталась до Туманного Альбиона. Первой жертвой опасной болезни стал Лестер.

"У нас есть несколько игроков, у которых выявляли симптомы и признаки коронавируса. Мы придерживались процедур и в качестве предупредительной нормы держали их подальше от других игроков", – поделился тренер Лестера Брендан Роджерс на пресс-конференции.

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Отметим, что ранее The Telegraph сообщил, что трое игроков неназванного клуба АПЛ были закрыты на карантин. Другие игроки также пройдут обследование, и в случае положительных результатов ближайший поединок этой команды отменят.

Напомним, Кабинет министров Англии принял решение проводить матчи чемпионатов Англии при пустых трибунах. Именно АПЛ стала последним из топовых чемпионатов Европы, применили такие меры из-за пандемии коронавируса.

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