toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ВОЛЬФСБУРГ - ШАХТЕР КОРОНАВИРУС ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Игроки Лестера закрыты на карантин из-за подозрения на наличие коронавируса

16:36 126 Читати українською
Игроки Лестера закрыты на карантин из-за подозрения на наличие коронавируса
Игроки Лестера / Reuters

Эпидемия коронавируса уже досталась до Туманного Альбиона. Первой жертвой опасной болезни стал Лестер.

"У нас есть несколько игроков, у которых выявляли симптомы и признаки коронавируса. Мы придерживались процедур и в качестве предупредительной нормы держали их подальше от других игроков", – поделился тренер Лестера Брендан Роджерс на пресс-конференции.

Защитник Ювентуса Ругани заболел коронавирусом

Отметим, что ранее The Telegraph сообщил, что трое игроков неназванного клуба АПЛ были закрыты на карантин. Другие игроки также пройдут обследование, и в случае положительных результатов ближайший поединок этой команды отменят.

Напомним, Кабинет министров Англии принял решение проводить матчи чемпионатов Англии при пустых трибунах. Именно АПЛ стала последним из топовых чемпионатов Европы, применили такие меры из-за пандемии коронавируса.

Коронавірус атакує: усі можливі сценарії футбольного сезону – від зміщення календаря до повного колапсу

blog_ava
Клопп: Я понимаю, что я лузер
07:30
1008
Теги
коронавирус Лестер Сити Лестер Сити Англия Брендан Роджерс Брендан Роджерс
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
34
мин
Вольфсбург
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук