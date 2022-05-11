"На сегодняшний день функционирует детская школа, три возрастных группы – это более ста детей занимается. Относительно первой команды: мы с этой недели начали заниматься три раза в неделю.

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Такой поддерживающий характер, и просто увидеться, провести время вместе. Конечно, это наш неполный состав, потому что все наши легионеры играют за границей, а Богданов и Велетень служат в ВСУ. А остальные ребята, 10 человек, тренируются три раза в неделю. Плюс игроки из других команд, которым мы тоже позволяем поддерживать форму, потому что сейчас такая ситуация.

Мы сами были в такой ситуации, когда здесь стреляли, и не было возможности тренироваться. И наши игроки где-нибудь на Западе Украины занимались с другими командами, если так можно сказать. Потому мы тоже идем навстречу. Даем возможность игрокам из других команд поддерживать форму, вспомнить, что такое мяч, чтобы в будущем быть полезны нашему государству, и помогать чем сможем", – рассказал Вишняк в комментарии Футбол News.

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