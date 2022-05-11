"На сьогодні функціонує дитяча школа, три вікових групи – це понад сто дітей займається. Стосовно першої команди: ми з цього тижня почали займатися тричі на тиждень.

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Такий підтримувальний характер, і просто побачитись, провести час разом. Звичайно, це наш неповний склад, тому що всі наші легіонери грають за кордоном, а Богданов та Велетень служать у ЗСУ. А інші хлопці, 10 людей, тренуються тричі на тиждень. Плюс гравці з інших команд, яким ми теж даємо змогу підтримувати форму, тому що зараз така ситуація.

Ми самі були у такій ситуації, коли в нас тут стріляли, і не було можливості займатися. І наші гравці десь на Заході України займалися з іншими командами, якщо так можна сказати. Тому ми теж ідемо назустріч. Даємо змогу гравцям з інших команд підтримувати форму, згадати, що таке м’яч, щоб у майбутньому бути корисними нашій державі, і допомагати чим зможемо", – розповів Вишняк у коментарі Футбол News.

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