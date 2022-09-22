Александр Зинченко был откровенно удивлен при просмотре матча Лиги наций Шотландия – Украина.

Представитель Арсенала сейчас травмирован и не может помочь сборной. Зинченко вместе с женой Владой смотрели игру дома и изрядно удивились, когда на экране Александра "отправили" сразу в основу "сине-желтых".

Шотландия – Украина – видео голов

– Ничего не поняла, ты где? – спросила Влада.

– И там, и здесь, – в шутку ответил Александр.

К сожалению, дальнейший просмотр вряд ли порадовал пару, поскольку партнеры Зинченко уступили Шотландии с разгромным счетом 0:3.

Шотландия разгромила Украину в матче за первое место в группе Лиги наций