Зинченко стал жертвой телевизионного курьеза – травмированный хавбек одновременно "играл" и смотрел матч сборной Украины
06:30 - Читати українською
Александр Зинченко был откровенно удивлен при просмотре матча Лиги наций Шотландия – Украина.
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Представитель Арсенала сейчас травмирован и не может помочь сборной. Зинченко вместе с женой Владой смотрели игру дома и изрядно удивились, когда на экране Александра "отправили" сразу в основу "сине-желтых".
Шотландия – Украина – видео голов
– Ничего не поняла, ты где? – спросила Влада.
– И там, и здесь, – в шутку ответил Александр.
К сожалению, дальнейший просмотр вряд ли порадовал пару, поскольку партнеры Зинченко уступили Шотландии с разгромным счетом 0:3.
Шотландия разгромила Украину в матче за первое место в группе Лиги наций
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