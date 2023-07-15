В субботу, 15 июля, прошло несколько товарищеских встреч. Результаты и обзор матчей – в этой новости на "Футбол24".

Команда Кике Сетьена активно готовится к старту нового сезона. Вильяреал провел товарищескую встречу против швейцарского клуба Санкт-Галлен. Ничем хорошим для испанцев матч не закончился.

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Уже на пятой минуте подопечные Сентьена пропустили первый мяч в свои ворота. Спустя небольшой промежуток времени ситуация повторилась. В первом тайме Санкт-Галлен еще дважды наказывал Вильярреал. Гол престижа за испанцев забил Чуквуэзе. После перерыва команде Сентьена переломить ход встречи не удалось. Швейцарцы забили еще два гола в ворота соперника. В итоге полуфиналист Лиги чемпионов сезона 2021/22 уступил со счётом 1:6.

В другом матче Сассуоло поиздевался над любительским клубом Реал Виченца. Представитель седьмого итальянского дивизиона был разбит в дребезги уже после первого тайма. Встреча завершилась с невероятным счетом 22:0 в пользу команды из Серии А. Стоит отметить, что Самуэле Мулатьери отличился пента-триком.