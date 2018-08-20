Аякс – Динамо: "Если бы не VAR, мы могли проиграть", или Как амстердамские звезды сигналы киевлянам посылали

Аякс перед первым матчем плей-офф Лиги чемпионов против Динамо снова столкнулся с большими трудностями в чемпионате Нидерландов. "Футбол 24" собрал последнюю реакцию амстердамцев перед противостоянием с киевским клубом.

Аякс дожал Венло на последних минутах лишь благодаря видеоповторам и вмешательству VAR. После победы над Стандардом в 3-м квалификационном раунде капитан "сынов бога" Де Лигт говорил о сигналах для Динамо, которые его клуб должен направить в чемпионате. Что ж, задуманное у команды Эрика Тен Хага не совсем получилось. Однако на то есть свои причины. Как отмечают эксперты в Нидерландах, Аякс на обычном травяном газоне и искусственном покрытии, как было в субботу - это две разные команды. Именно синтетика, которую многие из футболистов Эредивизии критикует, могла стать причиной травмы и быстрой замены лидера соперника Динамо Давида Нереса (3-й по количеству голевых моментов среди амстердамцев в текущем сезоне). Бразильский вингер до сих пор не тренируется, и есть большая вероятность, что не сможет помочь в первой встрече с киевлянами 22 августа.

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В матче с Венло аяксиды пропустили первыми. Потеряв около 3-х хороших момента, команда Тен Хага потеряла Нереса и позволила сопернику забить, казалось, чистый гол. Однако, посмотрев повтор, судья указал на то, что соперник слегка придержал защитника сборной Аргентины Тальяфико за футболку, и отменил взятие ворот. Момент действительно очень неоднозначный, но присутствие видеоассистентов рефери в Нидерландах существенно влияет на судьбу матчей.

Это подтвердил следующий противоречивый эпизод, когда в спину Хунтелаара врезался соперник. Раньше, когда технологии не столь присутствовали в футбольной жизни, на такой момент и внимания бы никто не обратил, а сейчас он решает судьбу не одного очка. За каких-то 2 минуты судья определил, что нужно ставить 11-метровый, второй раз за матч возмутив игроков и фанатов Венло. Аякс едва не упустил победу, в последние 4 минуты дважды снова оголив свое уязвимое место - центр защиты Де Лигт и Блинд (тот самый, что вернулся из Манчестер Юнайтед) по именам очень мощный, но на деле позволяет оппонентам много лишнего. По-хорошему, в последнем моменте юный капитан аяксидов наработал на пенальти, толкнув игрока хозяев. И вот так, только благодаря VAR и непоследовательности судьи амстерадмци выиграли ничейный матч.

"Мы сигнализировали судье, сначала не заметившему, что Хунтелаара заметно толкали в спину. Без VAR мы могли проиграть, поэтому нам повезло вывезти 3 очка. Это важная победа, ведь после ничьей в команде сложилась бы не лучшая атмосфера", - а это уже Где Лигт после матча.

В Нидерландах отмечают, что Аякс испытывает огромные муки против соперников, которые играют вторым номером и рассчитывают на контры. Эффективность игры "сыновей бога" в первых матчах чемпионата значительно ниже, чем в той же Лиге чемпионов, где соперники больше раскрываются и дают играть. Поэтому с большой вероятностью мы увидим яркую защитную модель Динамо в Амстердаме. Довольно логично будет, если команда Хацкевича будет ставить целью прежде всего поломать атакующую игру аяксидов. Даже без Нереса у соперника есть кому забивать и ассистировать: Тадич, Зиеш, Хунтелаар и Шене выделяются. Цель Барселоны Фрэнки Де Йонг пока не может найти свою игру, но очень хочет быть "важным и доминирующим фактором в финальной фазе атак".

В матче с Венло команда Тен Хага показала также, кто у нее пенальтист №1. Тадич, который перешел из Саутгемптона, без колебаний подошел к отметке, хотя 35-летний Хунтелаар стремился сам реализовать заработанный им 11-метровый. Сербский нападающий считает, что Аякс входит в топ-10 клубов мира и должен проходить Динамо в ЛЧ: "Этим пропитан дух нашего клуба. Аякс принадлежит такому соревнованию. Ради чемпионства и игры в Лиге чемпионов я и пришел сюда из Премьер-лиги".

Блинд, который во время прошлых боев "сыновьев бога" с динамовцами, как и Денис Бойко, был запасным, отказывается утверждать, что в настоящее время у Аякса лучший состав за многие годы. Мол, судить будем в конце сезона. Однако экс-защитник МЮ отмечает великолепное сочетание таланта и опыта в этой команде. О Динамо же говорит очень осторожно и с уважением: "Они выиграли свой матч против Славии 2:0, поэтому это точно не будет легкое противостояние. Не осмелюсь сказать, что мы фавориты в матче с Динамо. Мне не очень понятно, как они играют в этом сезоне, но мы непременно присмотримся к ним".

А тем временем официальный сайт Аякса мотивирует своих игроков воспоминаниями о предыдущей "разборке" с украинским клубом на Амстердам Арене. В 2010-м молодые Суарес, Вертонген, Алдервейрелд, Эриксен и компания одолели Динамо 2:1, тогда как в первом матче команды подписали мировую. "Это красивый момент, который может быть повторен сейчас". Надеемся, команда Хацкевича сможет взять реванш, и большие мечты соперника не воплотятся в жизнь.