Гравець Аякса Нурі вийшов з тривалої коми

Футболіст Аякса Абдельхакім Нурі прийшов до тями після року перебування в комі.

Брат футболіста Абдельхакім Мохаммед розповів, що Нурі вийшов з коми після 13 місяців з дня трагедії.

"Стан його нервової системи набагато кращий, ніж кілька місяців тому. Фізично йому важко: він може рухати тільки головою. Іноді його садять в інвалідне крісло. Він спілкується з нами жестами", – наводить слова Мохаммеда Нурі sofoot.com.

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21-річний Абдельхакім Нурі знепритомнів під час товариської гри з Вердером 8 липня 2017-го року. Його доставили в лікарню прямо з поля на вертольоті.

У Абдельхакіма стався серцевий напад через аритмію. Лікарі ввели футболіста в стан штучної коми. Пізніше у Нурі було діагностовано серйозне і незворотнє пошкодження головного мозку.

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