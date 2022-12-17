Товарищеские матчи

Боавишта – Бордо – 0:2

Голы: Давиташвили, 30, Маджа, 63

Бордо в товарищеской встрече уверенно победила португальскую Боавишту. В первом тайме Давиташвили открыл счет во встрече. После перерыва наставник жирондинцев сделал 4 замены, в том числе сменив украинца Даниила Игнатенко.

Ярмолюк ассистом не помог Брентфорду одолеть Бордо – Игнатенко и Ко стали сильнее в дуэли украинцев

Бордо и после этого сумел забить второй гол, отметился Маджа. Что же касается Игнатенко, то в его активе сыгран первый тайм, результативными действиями не отмечался. Добавим, что это уже вторая победа Бордо в товарищеских матчах – ранее был обыгран Брентфорд Ярмолюка.

"Вони воювали з Чечнею, з Грузією, з Україною": легіонер УПЛ – про шанс у Шахтарі, агресію Рінкона, дружбу з кіпером МЮ