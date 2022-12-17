Товариські матчі

Боавішта – Бордо – 0:2

Голи: Давіташвілі, 30, Маджа, 63

Бордо в товариській зустрічі впевнено перемогла португальську Боавішту. В першому таймі Давіташвілі відкрив рахунок у зустрічі. По перерві наставник жирондинців зробив 4 заміни, зокрема змінивши українця Данила Ігнатенка.

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Бордо і після цього зумів забити другий гол, відзначився Маджа. Щодо Ігнатенка, то в його активі зіграний перший тайм, результативними діями не відзначався. Додамо, що це вже друга поспіль перемога Бордо в товариських матчах – раніше був обіграний Брентфорд Ярмолюка.

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