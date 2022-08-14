Во время игры с Ниором наставник Бордо сменил капитана команды Тома Ляку, а повязка перешла к Данилу Игнатенко, который похвастался этим в своем Instagram.

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В комментариях начали насмехаться над украинцем, в частности, хавбек Шахтера Андрей Тотовицкий (вместе играли за Мариуполь – прим.) попросил показать того человека, который дал Игнатенко повязку. Дмитрий Хобленко также не смог не пошутить по поводу фотографии Даниила: "Повязка на бицуху (бицепс – прим.) едва налезла".

Напомним, Игнатенко выступает за французский клуб с января 2022 года. В новом сезоне он сыграл в 3 матчах, в которых забил 1 гол.

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