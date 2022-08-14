Защита жирондинцев пока работает без сбоя – команда не пропустила ни одного гола в новом сезоне.

Франция, Лига 2, 3-й тур

Бордо – Ниор – 1:0

Гол: Делорье-Шобе, 61

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В домашнем матче 3-го тура второго по силе дивизион Бордо минимально обыграл Ниор. Хозяевам удалось забить в середине второго тайма и удержать свои ворота нетронутыми. Украинский полузащитник Даниил Игнатенко вышел в старте и провел на поле весь матч. Наш соотечественник записал в свой пассив желтую карточку на 87 минуте.

Победа позволила Бордо выйти на второе место турнирной таблицы – "жирондинцы" набрали одинаковое количество очков с Генгамом и уступают ему лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

Напомним, Игнатенко выступает за французский клуб с января 2022 года. В новом сезоне он сыграл в 3 матчах, в которых забил 1 гол.

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