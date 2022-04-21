Игнатенко уже привычно вышел в стартовом составе Бордо и отметился результативной передачей в поединке с Сент-Этьеном.

Предголевой пас Зинченко в видеообзоре матча Манчестер Сити – Брайтон – 3:0

Украинцу доверили подачу углового, а Даниил хитрым пасом на линию штрафного нашел Мара, который точно пробил в угол ворот.

В итоге Бордо сыграл вничью с Сент-Этьеном (2:2), упустив преимущество в два гола. Для Игнатенко это было первое результативное действие в чемпионате Франции. В общей сложности он создал для партнеров 7 моментов за время пребывания в топ-чемпионате. В то же время ни один из его 7 ударов за 8 матчей в Бордо пока что не достиг цели.

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