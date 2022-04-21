Ігнатенку довірили особливу роль в Бордо – українець відплатив хитрою результативною дією
Півзахисник Бордо Данило Ігнатенко посприяв нічийному результату в зустрічі 33-го туру Ліги 1 проти Сент-Етьєна.
Ігнатенко вже звично вийшов у стартовому складі Бордо та відзначився результативною передачею в поєдинку з Сент-Етьєном.
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Українцю довірили подачу кутового, а Данило хитрим пасом на лінію штрафного знайшов Мара, який точно пробив у кут воріт.
Зрештою, Бордо зіграв внічию з Сент-Етьєном (2:2), втративши перевагу в два голи. Для Ігнатенка це була перша результативна дія у чемпіонаті Франції. Загалом він створив для партнерів 7 моментів за час перебування у топ-чемпіонаті. Водночас жоден з його 7 ударів за 8 матчів у Бордо наразі не досягнув мети.
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