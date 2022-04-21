Ігнатенко святкує гол, який забили з його передачі / фото: ФК Бордо

Ігнатенко вже звично вийшов у стартовому складі Бордо та відзначився результативною передачею в поєдинку з Сент-Етьєном.

Передгольовий пас Зінченка у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Брайтон – 3:0

Українцю довірили подачу кутового, а Данило хитрим пасом на лінію штрафного знайшов Мара, який точно пробив у кут воріт.

Зрештою, Бордо зіграв внічию з Сент-Етьєном (2:2), втративши перевагу в два голи. Для Ігнатенка це була перша результативна дія у чемпіонаті Франції. Загалом він створив для партнерів 7 моментів за час перебування у топ-чемпіонаті. Водночас жоден з його 7 ударів за 8 матчів у Бордо наразі не досягнув мети.

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