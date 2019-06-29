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Игнатенко дебютировал за Ференцварош Реброва с победы

10:58 54 Читати українською
Игнатенко дебютировал за Ференцварош Реброва с победы
Даниил Игнатенко (справа) / ФК Ференцварош

Полузащитник Даниил Игнатенко сыграл свой первый поединок за Ференцварош, который возглавляет Сергей Ребров.

Товарищеский матч

Ференцварош – ЦСКА София – 1:0

Гол: Токмац, 71

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Ференцварош, который возглавляет Сергей Ребров, сыграл контрольный матч с софийским ЦСКА. За чемпиона Венгрии дебютировал арендованный у Шахтера украинский хавбек Даниил Игнатенко, также в стартовом составе появились Игорь Харатин и Александр Зубков.

После сухого первого тайма "фради" смогли забить единственный и победный мяч в ворота болгарской команды усилиями Токмаца.

Напомним, уже 10 июля Ференцварош сыграет первый матч 1 раунда квалификации Лиги чемпионов против Лудогорца.

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