Игнатенко дебютировал за Ференцварош Реброва с победы

Мир — 10:32 138
-
Швед дебютирует за Селтик в суботнем матче – тренер отметил украинца
-
Бондаренко официально перешел из Шахтера в Виторию ГимараэшПортугалия — 28 июнь 450
-
Реал планирует подписать звезду Евро-2019 U-21 – будущее Лунина под угрозойИспания — 28 июнь 1074
-
Зозуля может остаться в Альбасете – форвард отказался от нескольких предложенийИспания — 28 июнь 328
-
Ярмоленко возвращается в Вест Хэм, но 2 человека осложняют его перспективы – английские СМИ о будущем украинцаАнглия — 28 июнь 1451