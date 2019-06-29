Игнатенко дебютировал за Ференцварош Реброва с победы

Полузащитник Даниил Игнатенко сыграл свой первый поединок за Ференцварош, который возглавляет Сергей Ребров.

Товарищеский матч

Ференцварош – ЦСКА София – 1:0

Гол: Токмац, 71

Лига чемпионов 2019/20: результаты жеребьевки 1-го раунда – Швед, Ребров и другие узнали соперников

Ференцварош, который возглавляет Сергей Ребров, сыграл контрольный матч с софийским ЦСКА. За чемпиона Венгрии дебютировал арендованный у Шахтера украинский хавбек Даниил Игнатенко, также в стартовом составе появились Игорь Харатин и Александр Зубков.

После сухого первого тайма "фради" смогли забить единственный и победный мяч в ворота болгарской команды усилиями Токмаца.

Напомним, уже 10 июля Ференцварош сыграет первый матч 1 раунда квалификации Лиги чемпионов против Лудогорца.