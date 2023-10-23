В субботу, 21 октября, в матче 11 тура между Шарлеруа и Антверпеном (3:2) произошла стычка между двумя главными тренерами обеих команд. На 80-й минуте при счёте 2:2 наставник Антверпена ван Боммель начал предъявлять претензии главному арбитру встречи по поводу его работы, а наставник Шарлеруа Фелис Маззу заступился за рефери. Как информирует портал HLN, Маззу послал ван Боммеля на три буквы. В итоге оба тренера были удалены.

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Несмотря на полученные красные карточки, бельгийский дисциплинарный комитет не стал дисквалифицировать обоих специалистов на матчи 11-го тура чемпионата страны. Это связано с тем, что в случае Маззу и ван Боммеля имел место первый серьёзный проступок – за тренерами нет шлейфа, связанного со скандальным поведением. Таким образом, ван Боммель ограничился всего лишь штрафом в размере 500 евро.

В матче 12 тура чемпионата Бельгии Антверпен сыграет на выезде с Брюгге, а Шарлеруа – с Эйпеном. Сейчас команда ван Боммеля занимает 6-е место в турнирной таблице.

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