"Первый тайм в нашем исполнении был фантастическим. Шахтёр изо всех сил пытался получить хоть какой-то контроль, мы владели преимуществом в центре поля и полностью контролировали игру. Однако Шахтер – опытная команда. Во втором тайме нам не удалось выдержать прежнюю схему. Первый гол в наши ворота стал результатом серии неудачных событий.

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На тот момент не было повода для паники, но пропущенный первый гол разочаровал. Это позволило Шахтёру набрать обороты. Третьего гола не должно было случиться. Этого штрафного удара можно было избежать. Мы пытались внести коррективы, но мы не смогли вернуть себе доминирование, которым владели до перерыва. Алдервейрелд и Янссен вместе решали, кто будет исполнять пенальти. Нельзя винить Тоби, он взял на себя ответственность за это.

Не могу вспомнить, когда мы последний раз пропускали три гола помимо матча против Барселоны. Это весьма необычно. Это почти необъяснимо. В первом тайме мы имели полный контроль, но во втором тайме это доминирование исчезло, в том числе из-за быстрого гола. Забей мы третий мяч, то вернулись бы в игру, но этого не произошло. На этом уровне такой штрафной удар – это детали, которые могут определить ход матча", – цитирует тренера Антверпена официальный сайт УЕФА.

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