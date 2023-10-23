Головний тренер Антверпена Марк ван Боммель зможе бути присутнім у технічній зоні під час матчу з Брюгге.

У суботу, 21 жовтня, в матчі 11 туру між Шарлеруа й Антверпеном (3:2) сталася сутичка між головними тренерами обох команд. На 80-й хвилині за рахунку 2:2 наставник Антверпена ван Боммель почав пред'являти претензії головному арбітру зустрічі стосовно його роботи, а наставник Шарлеруа Феліс Маззу заступився за рефері. Як інформує портал HLN, Маззу послав ван Боммеля на три букви. У підсумку обох тренерів було вилучено.

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Попри отримані червоні картки бельгійський дисциплінарний комітет не став дискваліфіковувати обох фахівців на матчі 11-го туру чемпіонату країни. Це пов'язано з тим, що у випадку Маззу і ван Боммеля мало місце перше серйозне порушення – за тренерами немає шлейфу, пов'язаного зі скандальною поведінкою. Таким чином, ван Боммель обмежився лише штрафом у розмірі 500 євро.

У матчі 12 туру чемпіонату Бельгії Антверпен зіграє на виїзді з Брюгге, а Шарлеруа – з Ейпеном. Наразі команда ван Боммеля посідає 6-те місце в турнірній таблиці.

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