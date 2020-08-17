"Идеальная неделя для того, чтобы сделать предложение о его трансфере": Сунесс – о возможном уходе Месси из Барселоны

"Месси выглядел как человек, которому надоело тянуть эту команду. Без него они даже не смогли выйти в Лигу чемпионов.

Барселона отреагировала на информацию о желании Месси покинуть клуб

Это идеальный неделю для того, чтобы сделать предложение о его трансфере. Я легко могу представить его в Манчестере – и в Юнайтед, и в Сити", – отметил Сунесс в своей колонке в The Times.

33-летний нападающий недоволен руководством клуба и не намерен продлевать контракт, рассчитанный до июня 2021 года. Лионель готов остаться в состоянии "сине-гранатовых" только при условии, если в руководстве клуба произойдут серьезные изменения.

Напомним, в четвертьфинале Лиги чемпионов Барселона была разгромлена Баварией 2:8 и вылетела из турнира, пропустив в одном матче восемь голов впервые с 1946 года.

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