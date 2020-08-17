toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ДИНАМО ІНТЕР - ШАХТАР СЕВІЛЬЯ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТРАНСФЕРИ

"Ідеальний тиждень для того, щоб зробити пропозицію про його трансфер": Сунесс – про можливий відхід Мессі з Барселони

11:35 - Читать на русском
"Ідеальний тиждень для того, щоб зробити пропозицію про його трансфер": Сунесс – про можливий відхід Мессі з Барселони
Ліонель Мессі / Marca

Легендарний екс-гравець Ліверпуля Грем Сунесс поділився думкою щодо майбутнього Ліонеля Мессі після ганебного вильоту Барселони з Ліги чемпіонів від Баварії (2:8).

"Мессі виглядав як людина, якій набридло тягнути цю команду. Без нього вони навіть не змогли б вийти в Лігу чемпіонів.

Барселона відреагувала на інформацію про бажання Мессі покинути клуб

Це ідеальний тиждень для того, щоб зробити пропозицію про його трансфер. Я легко можу уявити його в Манчестері – і в Юнайтед, і в Сіті", – зазначив Сунесс у своїй колонці в The Times.

33-річний нападник незадоволений керівництвом клубу і не має наміру продовжувати контракт, розрахований до червня 2021 року. Ліонель готовий залишитись у стані "синьо-гранатових" лише при умові, якщо у керівництві клубу відбудуться серйозні зміни.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Ліги чемпіонів Барселона була розгромлена Баварією 2:8 і вилетіла з турніру, пропустивши в одному матчі вісім голів вперше з 1946 року.

Роналду і Мессі завершують еру – провальний сезон у Лізі чемпіонів може спричинити відхід легенд

blog_ava
Інтер – Шахтар: де дивитися матч 1/2 фіналу Ліги Європи 2019/20
09:25
6168
Теги
Трансфери Трансфери Манчестер Юнайтед Трансфери Манчестер Сіті Грем Сунесс Ліонель Ліонель Мессі Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Сіті Манчестер Сіті Барселона Барселона Іспанія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
18
хв
Інтер
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?