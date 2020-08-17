"Ідеальний тиждень для того, щоб зробити пропозицію про його трансфер": Сунесс – про можливий відхід Мессі з Барселони

"Мессі виглядав як людина, якій набридло тягнути цю команду. Без нього вони навіть не змогли б вийти в Лігу чемпіонів.

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Це ідеальний тиждень для того, щоб зробити пропозицію про його трансфер. Я легко можу уявити його в Манчестері – і в Юнайтед, і в Сіті", – зазначив Сунесс у своїй колонці в The Times.

33-річний нападник незадоволений керівництвом клубу і не має наміру продовжувати контракт, розрахований до червня 2021 року. Ліонель готовий залишитись у стані "синьо-гранатових" лише при умові, якщо у керівництві клубу відбудуться серйозні зміни.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Ліги чемпіонів Барселона була розгромлена Баварією 2:8 і вилетіла з турніру, пропустивши в одному матчі вісім голів вперше з 1946 року.

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