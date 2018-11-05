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Ибрагимович угрожал ван дер Ваарту сломать ноги

16:40 139 Читати українською
Ибрагимович угрожал ван дер Ваарту сломать ноги
Рафаэль ван дер Ваарт и Златан Ибрагимович / Фото goal

Нидерландский хавбек Рафаэль ван дер Ваарт рассказал о своих отношениях со Златаном Ибрагимовичом во времена выступлений за Аякс.

"Правда ли то, что Ибрагимович угрожал сломать мне ноги? Да, он это говорил, но Златан говорил это всем.

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Правда и то, что отношения между нами в то время не складывались, но в то же время я предпочитал быть в одной команде с честными людьми, как он, даже если это и угрожало ссорами и неурядицами.

Но в случае со мной и Златаном не было какого-то отдельно взятого момента, когда мы поссорились, в общем, мы ладили", – цитирует ван дер Варта FourFourTwo.

Напомним, сегодня, 5 октября, Рафаэль ван дер Ваарт объявил о завершении карьеры футболиста.

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Теги
Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Рафаэль ван дер Ваарт Рафаэль ван дер Ваарт Аякс Аякс Нидерланды
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