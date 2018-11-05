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Ван дер Ваарт объявил о завершении карьеры – трогательное прощание

12:47 33 Читати українською
Ван дер Ваарт объявил о завершении карьеры – трогательное прощание
Рафаэль ван дер Ваарт / Фото PA Sport

Легендарный полузащитник Рафаэль ван дер Ваарт решил повесить бутсы на гвоздь.

"Я вынужден остановиться. Я здесь не для того, чтобы восстанавливаться от травм, а чтобы играть в футбол.

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Я бы хотел стать футбольным дедушкой, но этого не будет. Я могу только поблагодарить за все те годы, когда я мог играть в футбол, всем тем игрокам, сотрудникам, поклонникам Аякса, Гамбурга, Тоттенхэма и Реала. От этих моментов у меня остались только теплые чувства. Это было замечательное время.

Я выигрывал трофеи и участвовал в решающих матчах как в клубах, так и в сборной, выигрывал призы как командные, так и индивидуальные. Играл с лучшими игроками на лучших стадионах. Когда я был мальчиком, я и мечтать о таком не мог", – цитирует ван дер Ваарта Telegraaf.

Стоит отметить, Рафаэль провел 109 матчей за сборную Нидерландов, забив в них 25 мячей.

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