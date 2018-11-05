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Ібрагімовіч погрожував ван дер Ваарту зламати ноги

16:40 678 Читать на русском
Ібрагімовіч погрожував ван дер Ваарту зламати ноги
Рафаель ван дер Ваарт та Златан Ібрагімовіч / Фото goal

Нідерландський хавбек Рафаель ван дер Ваарт розповів про свої стосунки зі Златаном Ібрагімовічем під час виступів за Аякс.

"Чи правда те, що Ібрагімович погрожував зламати мені ноги? Так, він це говорив, але Златан говорив це всім.

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Правда і те, що відносини між нами в той час не складалися, але в той же час я вважав за краще бути в одній команді з чесними людьми, як він, навіть якщо це і загрожувала сварками та негараздами.

Але у випадку зі мною і Златаном не було якогось окремо взятого моменту, коли ми посварилися, загалом, ми ладнали", – цитує ван дер Варта FourFourTwo.

Нагадаємо, сьогодні, 5 жовтня, Рафаель ван дер Ваарт оголосив про завершення кар'єри футболіста.

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Теги
Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Рафаель ван дер Ваарт Рафаель ван дер Ваарт Аякс Аякс Нідерланди
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