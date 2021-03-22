Форвард национальной команды Швеции Златан Ибрагимович не сдержал эмоций во время общения с прессой на родине.

Ветеран заплакал, отвечая на вопрос репортера об отношении его семьи к возвращению в состав "сине-желтых". Видео появилось в твиттере ESPN FC.

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Ибрагимович назвал "плохим" вопрос о реакции его сыновей. Форвард признался, что его 13-летний сын Винсент заплакал, когда узнал решение отца. Однако, опытный нападающий заверил, что теперь все в порядке, хотя сам в этот момент начал плакать.

Напомним, что Златан Ибрагимович официально вернулся в сборную Швеции после 5 лет паузы перед стартом квалификации к ЧМ-2022. "Сине-желтые" стартуют в отборе матчем против команды Грузии 25 марта.

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