Ібра відсвяткував своє повернення у збірну Швеції красивим досягненням. Голеадор вийшов у старті, що посприяло новому рекорду "синьо-жовтих".

Ібрагімовіч розплакався у таборі збірної Швеції – "завинила" родина Златана

Як повідомляє Gracenote у своєму Twitter, Златан став найстаршим гравцем, який коли-небудь одягав екіпірування збірної Швеції. Ібрагімовіч з'явився на футбольному полі у віці 39 років та 173 днів.

Цікаво, що форвард скандинавів обійшов досягнення воротаря Томаса Равеллі, який ще у далекому 1997-му зіграв за Швецію у віці 38 років та 59 днів.

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