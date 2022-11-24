Швед в своем стиле ответил на вопросы квиза по поводу игрока, который наиболее ярко себя проявит на чемпионате мира. Героем Златана стал Оливье Жиру, начавший ЧМ-2022 дублем в матче против сборной Австралии.

Франция – Австралия – 4:1 – видео голов и обзор исторического матча для Жиру

– Кто станет лучшим бомбардиром?

– Оливье Жиру.

– Кто удивит нас?

– Оливье Жиру.

– Кто станет лучшим игроком Мундиаля?

– Я болею за своего друга Оливье Жиру.

– Кто будет главным талантом турнира?

– Оливье Жиру, потому что он все еще молод. И если я говорю, что он молод, значит, я тоже молод.

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