Ибрагимович спрогнозировал, кому достанутся индивидуальные награды ЧМ-2022 – все в одни руки
Нападающий Милана Златан Ибрагимович ждет триумфа своего одноклубника на ЧМ-2022.
Швед в своем стиле ответил на вопросы квиза по поводу игрока, который наиболее ярко себя проявит на чемпионате мира. Героем Златана стал Оливье Жиру, начавший ЧМ-2022 дублем в матче против сборной Австралии.
Франция – Австралия – 4:1 – видео голов и обзор исторического матча для Жиру
– Кто станет лучшим бомбардиром?
– Оливье Жиру.
– Кто удивит нас?
– Оливье Жиру.
– Кто станет лучшим игроком Мундиаля?
– Я болею за своего друга Оливье Жиру.
– Кто будет главным талантом турнира?
– Оливье Жиру, потому что он все еще молод. И если я говорю, что он молод, значит, я тоже молод.
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