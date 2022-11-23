Франция – Австралия – 4:1 – видео голов и обзор исторического матча для Жиру
Подопечные Дидье Дешама справились с Австралией в первом туре ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".
После того как полузащитник сборной Австралии Крейг Гудвин открыл счёт в матче с Францией, закралась мысль, что вторник станет днём сенсаций. Ведь ранее уже сборная Саудовской Аравии обыграла Аргентину.
Франция разгромила Австралию – Жиру стал вторым лучшим бомбардиром в истории "Ле Бле", догнав Анри
Но у команды Дидье Дешама были свои планы в этот вечер. Пропустив быстрый мяч, французы отыгрались и повели в счёте ещё до перерыва – благодаря голам Рабьо и Жиру. А уже во втором тайме сборная Франции довела счёт до крупного – отличился Мбаппе, а также всё тот же рекордсмен этого вечера Жиру. Форвард Милана благодаря своему дублю сравнялся по количеству голов за "Ле Блё" с Тьерри Анри. У обоих – по 51 забитому мячу в футболке национальной команды.