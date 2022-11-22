Сборная Австралии в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 пыталась дать бой Франции, но класс принес чемпионам мира победу (4:1) – хотя за нее пришлось заплатить очередной травмой. Отчёт читайте на "Футбол 24"

Сборная Франции начинала защиту своего титула чемпиона мира поединком против сборной Австралии. "Соккеруз" в этом году привезли один из наименее интересных составов за последние два десятилетия, но сыграть "на расслабоне" подопечные Дидье Дешама не имели права. Во-первых, потому что они достаточно разочаровали собственных фанов летом и в квалификации к ЧМ-2022, а во-вторых – у них были огромные проблемы с составом.

Перед катарским Мундиалем "галлские петухи" потеряли Бензема, Нкунку, Канте, Погба и Кимпембе, а Варан и Кунде не успевали восстановиться к первому матчу. К тому же, последнюю тренировку пропустил Камавинга. И как тут было не вспомнить о проклятии чемпионов – 4 из 5-ти предыдущих чемпионов мира позорились на следующем Мундиале, даже не выходя из группы.

Первая половина первого тайма заставила поверить, что проклятие до сих пор в силе. Австралия уже на 9-й минуте шокировала "Ле Бле" – Леки принял передачу на ход по правому флангу, легко убрал на замахе Люку Эрнандеса и вырезал передачу в штрафную на дальнюю штангу. Ее никто не перехватил, поэтому Гудвин спокойно замкнул. 1:0!

На пропущенном голе проблемы чемпионов мира не завершились. Эрнандес в этом же эпизоде получил повреждение и вынужден был покинуть поле на 13-й минуте. Тяжело ковыляя на плечах врачей, Люка уступил место своему брату.

Тео зашел в игру феерично: на 22-й минуте он сместился в центр на своей половине, попал под прессинг и неудачно сбросил мяч назад – Дюк подхватил сферу и мощно пробил метров с 23-х. Мимо правой девятки!

Сборная Франции, в свою очередь, ничего интересного не демонстрировала. До 25-й минуты в актив "галлских петухов" можно было занести только прострел Мбаппе вдоль линии вратарской, к которому не успел Гризманн. Подопечные Дидье Дешама шокировали своей беспомощностью.

Впрочем, на 27-й минуте счет сравнялся. После розыгрыша углового Тео Эрнандес выполнил подачу с левого фланга в центр штрафной, а Рабьо, влетев в эту зону, вколотил мяч в сетку головой. 1:1!

Забитый гол разбудил французов. Сразу вернулись и скорость, и демонстрация топ-класса, и классные моменты. Уже на 30-й минуте выводить "Ле Бле" вперед должен был Жиру, который замыкал навес Гризманна на линию вратарской (чуть выше ворот!), а на 32-й чемпионы мира вырвались вперед.

Гризманн, Рабьо и Мбаппе совместными усилиями отобрали мяч на левом фланге, после чего Адриен получил пас пяткой от Килиана и влетел на левый край штрафной. Хавбек мог стрелять сам, но покатил под удар Жиру. 2:1! Это был 50-й гол Оливье за сборную Франции.

После этого Франция уже не отпускала контроль над ходом встречи, хотя новую порцию моментов подопечные Дидье Дешама провели только перед перерывом. Так, на 43-й минуте Мбаппе открылся под проникающий пас Дембеле и пяткой сбросил мяч под удар Гризманну – Антуан пробил мимо ближней штанги. На 45-й же Гриззи ассистировал Килиану, выполнив мягкий навес – Мбаппе замыкал головой, но тоже немного не попал.

Австралия могла наказать за расточительство на 3-й компенсированной минуте. Франции откровенно повезло: Гудвин прорвался по правому флангу и подал в центр штрафной на Ирвинга, а тот направил мяч в дальний угол. Льорис уже не спасал, однако за чемпионов мира вступилась штанга! В конце концов, отдыхать команды отправились при счете 2:1.

Первый тайм хоть и завершился при доминировании "гальских петухов", но откровенно настораживал. "Соккеруз" оказались не столь безнадежными, как ожидалось. Австралийцы сохранили верность своим традициями выступлений на Мундиалях, при слабеньком составе создавая огромные проблемы именитым соперникам.

Впрочем, на второй тайм подопечные Грэма Арнольда не появились. Вместо них вышли манекены, которых в тренировочном режиме легко оббегали французы. Команда Дидье Дешама ничего не позволила у своих ворот, а вот у чужих могла отличиться уже на 50-й минуте – это Жиру пробил в падении с лету, замыкая кросс от Тео. Немного неточно!

На 61-й минуте классный обыгрыш между Жиру и Мбаппе мог завершиться голом последнего, однако выстрел Килиана с близкого расстояния парировал Райан. Еще через шесть минут Эрнандес влетел на левый край штрафной и выкатил пас на линию под удар Гризманну – Райан уже не спасал, однако на пути мяча оказался защитник!

В конце концов, Франция дожала Австралию на 68-й минуте. Очередной врыв Мбаппе завершился прострелом вдоль ворот, который подхватил Дембеле – покрутившись с мячом на краю штрафной, Усман выполнил мягкий навес на Килиана. Тот перепрыгнул Суттера и пробил головой в дальний угол. От стойки сфера залетела в ворота.

На 71-й же минуте Жиру добил "соккеруз", заодно установив историческое достижение. Мбаппе получил передачу от Упамекано, переиграл Аткинсона и подал вдоль линии вратарской. Оливье замкнул ударом мимо Райана, забив 51-й гол за сборную Франции и догнав ее лучшего бомбардира в истории – Терри Анри.

Подопечные Дидье Дешама могли и пятый гол вколотить, однако Мбаппе запорол выход один на один, а Гризманн не смог прошить Райана с минимальной дистанции. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "галлских петухов" со счетом 4:1. Франция делает весомую заявку на снятие проклятия чемпионов мира!

Прокляття чемпіонів світу: містика Мундіалів ХХІ століття, яка загрожує Мбаппе та Ко