Ібрагімовіч спрогнозував, кому дістануться індивідуальні нагороди ЧС-2022 – усе в одні руки
Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч чекає тріумфу свого одноклубника на ЧС-2022.
Швед у своєму стилі відповів на запитання квізу щодо гравця, який найбільш яскраво себе проявить на чемпіонаті світу. Героєм Златана став Олів'є Жиру, який розпочав ЧС-2022 дублем у матчі проти збірної Австралії.
Франція – Австралія – 4:1 – відео голів і огляд історичного матчу для Жиру
– Хто стане найкращим бомбардиром?
– Олів'є Жиру.
– Хто здивує нас?
– Олів'є Жиру.
– Хто стане найкращим гравцем Мундіалю?
– Я вболіваю за свого друга Олів'є Жиру.
– Хто буде головним талантом турніру?
– Олів'є Жиру, бо він все ще молодий. І якщо я кажу, що він молодий, це означає, що я теж молодий.
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