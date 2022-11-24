Швед у своєму стилі відповів на запитання квізу щодо гравця, який найбільш яскраво себе проявить на чемпіонаті світу. Героєм Златана став Олів'є Жиру, який розпочав ЧС-2022 дублем у матчі проти збірної Австралії.

Франція – Австралія – 4:1 – відео голів і огляд історичного матчу для Жиру

– Хто стане найкращим бомбардиром?

– Олів'є Жиру.

– Хто здивує нас?

– Олів'є Жиру.

– Хто стане найкращим гравцем Мундіалю?

– Я вболіваю за свого друга Олів'є Жиру.

– Хто буде головним талантом турніру?

– Олів'є Жиру, бо він все ще молодий. І якщо я кажу, що він молодий, це означає, що я теж молодий.

Франція розгромила Австралію – Жиру став другим найкращим бомбардиром в історії "Ле Бльо", наздогнавши Анрі