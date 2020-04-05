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Милан продолжает переговоры с потенциальным новым тренером – он получит солидную сумму на трансферы

17:25 18 Читати українською
Милан продолжает переговоры с потенциальным новым тренером – он получит солидную сумму на трансферы
Милан может получить нового тренера / ФК Милан

Бывший наставник РБ Лейпциг и Шальке Ральф Рангник не утратил шансы трудоустроиться в Милане.

Руководство "россонери" продолжает вести переговоры с Ральфом Рангником, хотя раньше итальянские СМИ уверяли, что клуб не достиг консенсуса с 61-летним немцем и переключился на другие кандидатуры. Сейчас бывший тренер Шальке, РБ Лейпциг и ряда немецких клубов практически ежедневно контактирует с боссами Милана с помощью средств связи.

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В случае согласия Рангника возглавить команду он получит 75 млн евро на летние трансферы. Ранее речь шла о 100 млн, но вспышка коронавируса заставила руководство Милана пересмотреть бюджет. Несмотря на это, бывший клуб Андрея Шевченко близок к достижению договоренности с немецким тренером, уверяет Gazzetta dello Sport.

Заметим, на момент остановки Серии А Милан занимал 7 место в турнирной таблице. Отставание "россонери" от зоны ЛЧ составляет 12 очков. По ходу сезона 2019/20 клуб уже сменил тренера – вместо Марко Джампаоло пришел Стефано Пиоли.

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Италия Ральф Рангник Ральф Рангник Милан Милан Трансферы Трансферы Милана
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