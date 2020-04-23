Ибрагимович приобрел земельный участок в горах Швеции – форвард Милана выложил солидную сумму

Нападающий Милана стал владельцем очередного объекта недвижимости на родине.

Златан Ибрагимович приобрел очередной земельный участок в горах Швеции. Его площадь составляет около тысячи гектаров, а сумма сделки составила 30 млн шведских крон (около 2,75 млн евро). Соглашение было оформлено в то время, когда Златан защищал цвета Лос-Анджелес Гэлакси, но широкая общественность узнала о ней только сейчас, сообщает шведское издание Aftonbladet.

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Форвард Милана уже владеет несколькими участками в Швеции, которые расположены рядом с приобретенной землей. В частности, 38-летнему Ибре принадлежит большая вилла в местном горнолыжном курорте, охотничий дом вблизи озера Кялапаннсьон и недвижимость в Твардалене.

"Я обожаю приезжать сюда и стараюсь делать это как можно чаще. Местные люди очень приветливые ко мне", – признался Ибрагимович.

К слову, будущее шведа остается неопределенным – говорят, что он вообще может завершить карьеру уже ближайшим летом.

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