Ибрагимович в сезоне 2020/21 будет выступать под другим номером, хотя контракт с Миланом официально еще не продлен.

Шведский ветеран сменит 21-й на более статусный 9-й, информирует Football-Italia.

Милан может сорвать планы Интера по Тонали

"Девятка" Милана свободна с января, когда Кшиштофа Пйонтека продали в Герту. Поляк стал очередной "жертвой" номера, который считается несчастливым после легендарного Филиппо Индзаги. С 2012 года его носили Пато, Матри, Дестро, Лападула, Андре Силва, Пйонтек и экс-звезда Шахтера Луис Адриано, но ни один из этих игроков не закрепился на Сан-Сиро. Похоже, Ибрагимовича такие предрассудки не пугают.

Добавим, что 38-летний швед еще не подписал новый контракт с Миланом, но итальянские СМИ уверены в успешном итоге переговоров между сторонами.

Маліновський, Роналду і Златан змусили Серію А знову сяяти – найголовніше про минулий сезон кальчо