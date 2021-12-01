Второе пришествие опытного форварда Златана Ибрагимовича в состав итальянского Милана могло и не состояться. Швед был в шаге от перехода в другой топ-клуб Серии А.

"Я просмотрел документальный фильм о Марадоне и решил перейти в Наполи, чтобы завоевать Скудетто, как Диего.

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Я устал от Штатов, подумывал о завершении карьеры. Райола мне сказал: "Ты что, с ума сошел, возвращайся в Италию". Мы договорились с Наполи, но Де Лаурентис выгнал Анчелотти.

Я спросил у Мино, какой есть клуб послабее, куда бы я мог перейти. Мино ответил: "Милан вчера проиграл Бергамо 0:5". Было решено, я сказал: "Переходим в Милан, этот клуб я знаю и люблю город", – признался нападающий в интервью Corriere della Sera.

Напомним, что Златан Ибрагимович вернулся на Сан-Сиро в декабре 2019-го после двухлетнего вояжа в Лос-Анджелес Гэлакси.

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