Друге пришестя досвідченого форварда Златана Ібрагімовіча до складу італійського Мілана могло і не відбутися. Швед був за крок від переходу в інший топ-клуб Серії А.

"Я переглянув документальний фільм про Марадону та вирішив перейти в Наполі, щоб здобути Скудетто, як Дієго.

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Я втомився від Штатів, подумував про завершення кар'єри. Райола мені сказав: "Ти що, з глузду з'їхав, повертайся до Італії". Ми домовилися з Наполі, але Де Лаурентіс вигнав Анчелотті.

Я запитав у Міно, який є слабший клуб, куди б я міг перейти. Міно відповів: "Мілан учора програв Бергамо 0:5". Було вирішено, я сказав: "Переходимо в Мілан, цей клуб я знаю і люблю місто", – зізнався нападник в інтерв'ю Corriere della Sera.

Нагадаємо, що Златан Ібрагімовіч повернувся на Сан-Сіро в грудні 2019-го після дворічного вояжу до Лос-Анджелес Гелаксі.

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