Легендарный Златан Ибрагимович еще не сказал последнего слова в футболке сборной Швеции.

Форвард Милана получил вызов на мартовские матчи отбора ЧМ-2022. Об этом сообщил главный тренер шведов Янне Андерссон в эфире YouTube-канала Svenskfotboll.

Милан продлит контракт с Ибрагимовичем

Последний раз ветеран надевал форму сборной Швеции почти 5 лет назад – в июне 2016-го. С тех пор 39-летний Ибра сменил ряд клубов, поиграл в США и вернулся в Милан. Именно Златан остается лучшим бомбардиром в истории "Тре Крунур" – 62 гола в 116 матчах.

Добавим, что сборная Швеции проведет три матча в конце марта – против Грузии (25-го), Косова (28-го) и товарищеский против Эстонии (31-го)

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