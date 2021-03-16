Легендарний Златан Ібрагімовіч ще не сказав останнього слова у футболці збірної Швеції.

Форвард Мілана отримав виклик на березневі матчі відбору ЧС-2022. Про це повідомив головний тренер шведів Янне Андерссон у ефірі YouTube-каналу Svenskfotboll.

Мілан продовжить контракт з Ібрагімовічем

Востаннє ветеран одягав форму збірної Швеції майже 5 років тому – у червні 2016-го. З того часу 39-річний Ібра змінив низку клубів, пограв у США і повернувся в Мілан. Саме Златан залишається найкращим бомбардиром в історії "Тре Крунур" – 62 голи у 116 матчах.

Додамо, що збірна Швеції проведе три матчі у кінці березня – проти Грузії (25-го), Косова (28-го) та товариський проти Естонії (31-го)

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