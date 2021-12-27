"Я играл во многих клубах и уважаю всех их, все прекрасные воспоминание. Но Милан – это клуб, где я чувствую себя как дома. Я каждое утро еду на базу в Миланелло и не спешу ехать домой, я уже дома. Я чувствовал себя так, когда впервые приехал в Милан, это был 2010 год.

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С Галлиани и Берлускони, с той командой, со всеми, кто там работал, было другое ощущение, другая атмосфера. Они заставляли тебя чувствовать себя, как дома. Мне это нравилось, я мог быть собой, и в то же время я играл за один из крупнейших клубов в мире. Вот почему Милан для меня является вершиной", – заявил Ибрагимович в интервью Gazzetta dello Sport.

Напомним, швед поиграл за Мальме, Аякс, Ювентус, Интер, Барселону, ПСЖ, МЮ, Лос-Анджелес Гэлакси, а год назад вернулся в Милан.

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