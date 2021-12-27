39-річний шведський форвард назвав ідеальну збірну за всю історію в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport. У команді мрії Ібрагімовіча не знайшлося місця Мессі та Роналду.

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Символічна команда зірок за версією шведа має такий вигляд: Буффон – Неста, Каннаваро, Максвелл, Майкон – Недвед, Вієйра, Хаві – Зідан, Роналдо, Марадона

"Роналдо був моїм кумиром. Каннаваро – ще більш навіжений за мене. Марадона – просто найсильніший", – зазначив Ібра.

Додамо, що зірковий швед розриває Серію А, відзначившись 10-ма м'ячами у 6-ти поєдинках. Контракт з Міланом завершується влітку 2021-го.

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