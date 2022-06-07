Нападающий Милана Златан Ибрагимович готов продлить соглашение с "россонери", но на несколько других условиях.

Швед готовится к встрече с руководством Милана в ближайшие дни, чтобы продлить контракт. Уже известно, что Златан может согласиться на уменьшение зарплаты, сообщает журналист Фабрицио Романо.

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Причиной стала операция на колене. Реабилитация продлится 7-8 месяцев, поэтому Ибрагимович пропустит большую часть сезона 2022/23.

Заметим, что форвард провел 27 поединков в прошлом сезоне, в которых забил 8 голов и отдал 3 ассиста.

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