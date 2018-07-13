Венесуэльский футболист умер, но продолжает забивать: шокирующее видео с церемонии прощания

В Венесуэле игрок в футзал погиб в ДТП. Партнеры по команде провели его в последний путь довольно оригинальным способом.

На церемонии прощания с игроком партнеры по комадно погибшего футболиста пришли на мини-футбольное поле и помогли ему забить последний гол...