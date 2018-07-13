toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ХОРВАТИЯ - АНГЛИЯ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ДОМАГОЙ ВИДА Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Венесуэльский футболист умер, но продолжает забивать: шокирующее видео с церемонии прощания

12 июля 22:56 144 Читати українською
Венесуэльский футболист умер, но продолжает забивать: шокирующее видео с церемонии прощания
Венесуэльский футболист умер, но продолжает забивать: шокирующее видео с церемонии прощания

В Венесуэле игрок в футзал погиб в ДТП. Партнеры по команде провели его в последний путь довольно оригинальным способом.

На церемонии прощания с игроком партнеры по комадно погибшего футболиста пришли на мини-футбольное поле и помогли ему забить последний гол...

Теги
Мир Смерти футболистов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Зинченко может усилить Фулхэм
    Англія — 12 июль283 Зинченко может усилить Фулхэм
1
дн
:
16
час
:
30
мин
Бельгия
17:00
Англия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук