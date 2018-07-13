Венесуэльский футболист умер, но продолжает забивать: шокирующее видео с церемонии прощания

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"Ярмоленко мог идти в Милан": автор, скептично оценивавший Андрея в Боруссии, написал для Вест Хэма об украинце
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Почему Хорватия в финале ЧМ-2018 – это нереально круто, или Уникальная украинская примета снова работаетЧМ 2018 — 12 июль 1559
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