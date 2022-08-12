Страна-соратница России в войне с Украиной осталась без представительства в европейских турнирах на сезон 2022/23.

Солигорский Шахтер в 3-м раунде квалификации Лиги конференций уступил румынскому ЧФР Клуж. Первый матч завершился нулевой ничьей, но во втором "горняки" минимально проиграли (0:1).

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Шахтер являлся последним представителем Беларуси в еврокубках. Гомель вылетел еще во втором квалифай-раунде ЛК, уступив Арису по сумме двух матчей 2:7. На этой же стадии выступления прекратили минское Динамо, проигравшее Хапоэлю Беер-Шева (1:2, 0:1), и БАТЭ, разгромно влетевшее Коньяспору (0:3, 0:2).

Напомним, Беларусь не дисквалифицировали из соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА, хотя она является соучастницей полномасштабной войны против Украины. Россию же выбросили из всех международных футбольных турниров.