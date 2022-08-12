Країна-соратниця Росії у війні з Україною залишилась без представництва у європейських турнірах на сезон 2022/23.

Солігорський Шахтар у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій поступився румунському ЧФР Клуж. Перший матч завершився нульовою нічиєю, але у другому "гірники" мінімально програли (0:1).

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Шахтар був останнім представником Білорусі у єврокубках. Гомель вилетів ще у другому кваліфай-раунді ЛК, поступившись Арісу за сумою двох матчів 2:7. На цій самій стадії виступи припинили мінське Динамо, яке програло Хапоелю Беєр-Шева (1:2, 0:1), та БАТЕ, яке розгромно влетіло Коньяспору (0:3, 0:2).

Нагадаємо, Білорусь не дискваліфікували зі змагань під егідою УЄФА і ФІФА, хоча вона є співучасницею повномасштабної війни проти України. Росію ж викинули з усіх міжнародних футбольних турнірів.

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