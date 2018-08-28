"И пусть потом кто-то скажет, что понедельники – плохие": как фаны Леганеса реагировали на переход Лунина

Большинство фанатов Леганеса положительно восприняли переход Андрея Лунина из Реала. Однако среди поклонников "огурчиков" нашлись и такие, кто считает, что украинцу не место в команде.

"Вперед!!! И пусть потом кто-то скажет, что понедельники – плохие. Вы сделали мой день".

Vamoooooosss!!! Para que luego digan que los lunes son malos. Me habéis hecho el día ya — 13 + Orgullo (@juancar10mg) 27 серпня 2018 р.

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"Достаточно странно, что это было разрешено (Реалом, – прим.ред)".

Es bastante raro que se permita... — SerMadridista (@_SerMadridista) 27 серпня 2018 р.

"После одного проведенного сезона в Леганесе он не захочет возвращаться".

Después de pasar una temporada en el CD Leganés no va a querer volver — todoincluido (@todoincluidos) 27 серпня 2018 р.

"Лучший голкипер в нашем составе. Распорядитесь ним".

El mejor portero de nuestra plantilla. Aprovechadlo. — Iván (@Xivichenko20) 27 серпня 2018 р.

В импровизированном опросе одного из фанов Леганеса, кто должен быть №1, Лунин уверенно обошел опытного Куэльяра.

"Лунин – это Тони Кроос в воротах".

El Tony Kross de la portería. — Fernando Rodríguez (@Ferrucho22) 27 серпня 2018 р.

"Я не понимаю, зачем вам игрок, ставший известным только благодаря переходу в Реал в этом году. Тем более, что в команде уже присутствуют два классные голкиперы – Куэльяр и Серантес".

la verdad no se para que queréis a este jugador, al que solo se lo conoce por haber fichado por el Madrid este año, teniendo dos porterazos de la talla de Pichu Cuellar y Serantes. — SkyThunderWing (@thunder_wing) 27 серпня 2018 р.

"Все зависит от решения Куэльяра, ведь пока неизвестно, останется ли он в команде. Но в любом случае, фанаты хотят видеть Лунина основным вратарем, а не Куэльяра".

Y yo! Jajajajaja Todo dependerá de qué pase con Cuéllar, que no se sabe si se va o no. En cualquier caso, la afición prefiere de titular a Lunin que a Cuellar, eso seguro. Veremos. Tengo ganas de verle. — Liffey (@ItsLiffey) 27 серпня 2018 р.

"Он должен стать великим голкипером. Классный трансфер".

Apunta a porterazo. Grandísima incorporación. Bienvenido @AndriyLuninGK — Juan Carlos Carrillo (@JuancarJK) 27 серпня 2018 р.

"99-й номер? Украинской Доннарума. Берегите его и пусть всегда играет в основном составе. Он может стать открытием сезона".

Dorsal 99??? Donnarumma modo ucraniano, cuidadlo bien y que juegue de titular siempre, puede ser una de las revelaciones de la temporada. — Real (@Vikingoblanco93) 27 серпня 2018 р.

"Он будет выступать за дубль Леганеса, а если команда понизится в классе, то они будут играть вместе с Винисиусом".

Va a jugar en el Leganes B a si bajan a Vinícius al C y juegan juntos — Jose Carlos Nombela (@josetejc) 27 серпня 2018 р.

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