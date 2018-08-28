"И пусть потом кто-то скажет, что понедельники – плохие": как фаны Леганеса реагировали на переход Лунина

Большинство фанатов Леганеса положительно восприняли переход Андрея Лунина из Реала. Однако среди поклонников "огурчиков" нашлись и такие, кто считает, что украинцу не место в команде.
"Вперед!!! И пусть потом кто-то скажет, что понедельники – плохие. Вы сделали мой день".
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"Достаточно странно, что это было разрешено (Реалом, – прим.ред)".
"После одного проведенного сезона в Леганесе он не захочет возвращаться".
"Лучший голкипер в нашем составе. Распорядитесь ним".
В импровизированном опросе одного из фанов Леганеса, кто должен быть №1, Лунин уверенно обошел опытного Куэльяра.
"Лунин – это Тони Кроос в воротах".
"Я не понимаю, зачем вам игрок, ставший известным только благодаря переходу в Реал в этом году. Тем более, что в команде уже присутствуют два классные голкиперы – Куэльяр и Серантес".
"Все зависит от решения Куэльяра, ведь пока неизвестно, останется ли он в команде. Но в любом случае, фанаты хотят видеть Лунина основным вратарем, а не Куэльяра".
"Он должен стать великим голкипером. Классный трансфер".
"99-й номер? Украинской Доннарума. Берегите его и пусть всегда играет в основном составе. Он может стать открытием сезона".
"Он будет выступать за дубль Леганеса, а если команда понизится в классе, то они будут играть вместе с Винисиусом".
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