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"И пусть потом кто-то скажет, что понедельники – плохие": как фаны Леганеса реагировали на переход Лунина

19:20 401 Читати українською
"И пусть потом кто-то скажет, что понедельники – плохие": как фаны Леганеса реагировали на переход Лунина
Лунин стал игроком Леганеса
Владимир Лесько Владимир Лесько

Большинство фанатов Леганеса положительно восприняли переход Андрея Лунина из Реала. Однако среди поклонников "огурчиков" нашлись и такие, кто считает, что украинцу не место в команде.

"Вперед!!! И пусть потом кто-то скажет, что понедельники – плохие. Вы сделали мой день".

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"Достаточно странно, что это было разрешено (Реалом, – прим.ред)".

"После одного проведенного сезона в Леганесе он не захочет возвращаться".

"Лучший голкипер в нашем составе. Распорядитесь ним".

В импровизированном опросе одного из фанов Леганеса, кто должен быть №1, Лунин уверенно обошел опытного Куэльяра.

"Лунин – это Тони Кроос в воротах".

"Я не понимаю, зачем вам игрок, ставший известным только благодаря переходу в Реал в этом году. Тем более, что в команде уже присутствуют два классные голкиперы – Куэльяр и Серантес".

"Все зависит от решения Куэльяра, ведь пока неизвестно, останется ли он в команде. Но в любом случае, фанаты хотят видеть Лунина основным вратарем, а не Куэльяра".

"Он должен стать великим голкипером. Классный трансфер".

"99-й номер? Украинской Доннарума. Берегите его и пусть всегда играет в основном составе. Он может стать открытием сезона".

"Он будет выступать за дубль Леганеса, а если команда понизится в классе, то они будут играть вместе с Винисиусом".

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