Хван отслужил в южнокорейской армии, сообщает пресс-служба Вулверхэмптона. Футболист в скором времени сможет вернуться в Англию и начать подготовку к новому сезону.

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Отметим, что срочная служба в Южной Корее обязательна и составляет 2 года, однако спортсменам, отличившимся особыми достижениями перед страной, сокращают срок до 3 недель. Хван выиграл со сборной Азиатские игры-2018, благодаря чему получил смягчение.

Кореец выступает за Вулверхэмптон с прошлого лета. "Волки" сначала арендовали Хвана у Лейпцига, а затем активировали опцию выкупа за 15 млн фунтов. В предыдущем сезоне форвард забил 5 голов в 31 матче.