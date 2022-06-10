"О границе с Беларусью не думаешь совсем. Там что, там сцыкун этот усатый, карлику в ноги кланяется, лег под него. Уже будучи "легитимным президентом Беларуси", как он называет себя, просто предал свой народ.

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Один дебил, пришедший на нашу землю, а второй дебил, который его поддержал. Который это все запустил под видом учений на территорию Беларуси, и они ворвались к нам.

Если бы белорусы рискнули наступать в первые дни полномасштабной войны на Волынь – их бы резали, как свиней. Что белорусы, что москали. По барабану кого. Мы у себя дома, на своей земле. Мы защищаем свой край, свой народ, что нам бояться? Быть какими-то трусами, бежать в страны Европы и дальше разбегаться? Есть такие случаи, многие мои знакомые уехали. Они показали свое лицо", – сказал Федецкий в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, украинцы уже 107-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Белорусские войска буквально "висят" на границе Украины, имитируя учения и держа в напряжении наших защитников, не позволяя перебросить дополнительные силы на восток в район боевых действий.

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