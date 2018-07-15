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Хуммельс: И Франция, и Хорватия заслужили быть в финале ЧМ-2018

13:55 5 Читати українською
Хуммельс: И Франция, и Хорватия заслужили быть в финале ЧМ-2018
Матс Хуммельс / Фото eurosport

Защитник сборной Германии Матс Хуммельс уверен, что Франция и Хорватия встретятся в финале чемпионата мира-2018 не случайно.

"Итак, сегодня узнаем, кто станет новым чемпионом мира. Желаю успеха Франции и Хорватии. Обе команды полностью заслужили быть в финале", – написал немецкий защитник в твиттере.

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Напомним, сборная Германии покинула Мундиаль еще на стадии группового этапа заняв последнее место в группе, где были Южная Корея, Мексика и Швеция.

Напомним, финал чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится сегодня, 15 июля, начало в 18:00.

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ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
до матча
3
час
:
58
мин
Хорватия
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Теги
Франция - Хорватия Чемпионат мира-2018 ЧМ 2018 Матс Хуммельс Матс Хуммельс Хорватия Хорватия Германия Германия
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Хорватия
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