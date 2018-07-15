Хуммельс: И Франция, и Хорватия заслужили быть в финале ЧМ-2018

Защитник сборной Германии Матс Хуммельс уверен, что Франция и Хорватия встретятся в финале чемпионата мира-2018 не случайно.

"Итак, сегодня узнаем, кто станет новым чемпионом мира. Желаю успеха Франции и Хорватии. Обе команды полностью заслужили быть в финале", – написал немецкий защитник в твиттере.

Франция – Хорватия: анонс финала ЧМ-2018

Напомним, сборная Германии покинула Мундиаль еще на стадии группового этапа заняв последнее место в группе, где были Южная Корея, Мексика и Швеция.

Напомним, финал чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится сегодня, 15 июля, начало в 18:00.