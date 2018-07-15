toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
ФРАНЦІЯ - ХОРВАТІЯ БЕЛЬГІЯ - АНГЛІЯ ТРАНСФЕРИ Фінал ЧС 2018 Новини ЧС 2018

Хуммельс: Франція і Хорватія заслужили бути в фіналі ЧС-2018

13:55 141 Читать на русском
Хуммельс: Франція і Хорватія заслужили бути в фіналі ЧС-2018
Матс Хуммельс / Фото eurosport

Захисник збірної Німеччини Матс Хуммельс впевнений, що Франція та Хорватія зустрінуться у фіналі чемпіонату світу-2018 не випадково.

"Отже, сьогодні дізнаємося, хто стане новим чемпіоном світу. Бажаю успіху Франції та Хорватії. Обидві команди повністю заслужили бути в фіналі", – написав німецький захисник у твіттері.

Франція – Хорватія: анонс фіналу ЧС-2018

Нагадаємо, збірна Німеччини покинула Мундіаль ще на стадії групового етапу зайнявши останнє місце у групі, де були Південна Корея, Мексика та Швеція.

Нагадаємо, фінал чемпіонату світу-2018 між збірними Франції та Хорватії відбудеться сьогодні, 15 липня, початок о 18:00.

Чому Хорватія у фіналі ЧС-2018 – це нереально круто, або Унікальна українська прикмета знову працює

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
до матчу
2
год
:
38
хв
Хорватія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Франція - Хорватія Чемпіонат світу-2018 ЧС 2018 Хорватія Хорватія Матс Хуммельс Матс Хуммельс Німеччина Німеччина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
38
хв
Франція
18:00
Хорватія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук