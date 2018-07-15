Хуммельс: Франція і Хорватія заслужили бути в фіналі ЧС-2018

Захисник збірної Німеччини Матс Хуммельс впевнений, що Франція та Хорватія зустрінуться у фіналі чемпіонату світу-2018 не випадково.

"Отже, сьогодні дізнаємося, хто стане новим чемпіоном світу. Бажаю успіху Франції та Хорватії. Обидві команди повністю заслужили бути в фіналі", – написав німецький захисник у твіттері.

Франція – Хорватія: анонс фіналу ЧС-2018

Нагадаємо, збірна Німеччини покинула Мундіаль ще на стадії групового етапу зайнявши останнє місце у групі, де були Південна Корея, Мексика та Швеція.

Нагадаємо, фінал чемпіонату світу-2018 між збірними Франції та Хорватії відбудеться сьогодні, 15 липня, початок о 18:00.

So there will be a new world champion today...good luck to & . Both teams totally deserve to be in this final — Mats Hummels (@matshummels) 15 липня 2018 р.

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